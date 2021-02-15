拜登就任尚未足月，外界已普遍覺得其外交事務，尤以對華政策遠較前任溫和兼「得把口」，不過處一帶一路關鍵位置的緬甸，月初軍方政變推翻民選政府，有分析認為此舉對亞洲地區穩定，以至美國區內佈局或會帶來變數，華府會否由制裁緬甸伸延至加大對香港槓桿施壓，不排除有互為影響的可能。但亦有意見指，本港金融機構與緬甸業務往來不多，即使隔山打牛港銀亦未必受巨大牽連。

今年初，美國對6名中港官員（包括內地中央級官員）及全國人大常委譚耀宗等列入制裁名單，下月中60日期限屆滿，到時財政部會再就銀行是否斬纜發表次級清單報告，是拜登上場後首次涉及中港制裁後續行動的期限。

大和資本市場執行董事兼首席經濟師賴志文認為，拜登政府因應《香港自治法案》，未來會否再擴大制裁層面及濶度，甚至有金融機構因未割清關係而列於次輪清單，仍要拭目以待；關鍵不在於看拜登取態或講話，而是其團隊如國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、以至對華戰略政策特別工作小組等實際行動。市場可能見去年銀行大步檻過無被次輪制裁，今年亦會有驚無險；賴則覺得暗湧仍在，始終涉及制裁最後都屬政治決定，尤其當前地區安全因緬甸問題風雲驟變。

他指「南海係火藥庫本來就隨時爆發」，位處一帶一路印度洋走廊咽喉的緬甸，與南海局勢相連，「會成為地區穩定的第一枝爆仗」，美國因地區內部署考慮，會否由制裁緬甸延伸「對香港層面加大槓桿壓力」，風險不能完全排除，關鍵繫於拜登政府及盟友，對緬甸問題是「隻眼開隻眼閉」，還是手起刀落有所作為。

美新任國務卿 強調區內安全向中國問責

布林肯與中共中央政治局委員楊潔箎早前通電話，前者強調繼續支持人權與民主價值，關注新疆、西藏及香港問題，亦要求中國跟隨國際社會讉責緬甸軍事行動，「若中國威脅包括台海在內的地區穩定，美國必追究責任。」

從事私募基金的思博資本亞太區行政總裁及高級合夥人張宗永表示，本港金融機構與緬甸企業及個人客戶往來，「一直唔係咁多亦唔容易建立」，反而與新加坡活動較頻繁，故即使緬甸受制裁牽連港銀，影響不會太大。就拜登對華策略，他說肯定無特朗普時代強硬，但亦不致於會取消前朝如關稅等措施，相信短時期內，美國對華政策既不加碼亦不「退潮」，維持現狀。

白宫正考慮簽署行政命令，對緬甸政變的個人及軍方控制實體進行制裁。有不願具名市場人仕分析，中緬關係密切，在港營運的中資銀行與緬甸有信貸往來並不為奇，美國會否從地區安全考慮，「一條龍式」運用香港這張牌，一石二鳥隔山打牛，制裁緬甸兼本地相關中資金融機構，還看政局發展。

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