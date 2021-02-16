中國限制稀土出口美國傳聞甚囂塵上。外媒報道，稀土乃生產F-35戰機和先進武器等之關鍵，中國政府正考慮限制稀土出口，制衡美國國防工業。

現時中國為全球主要稀土出口國，控制全球80%供應，上月工信部建議控制生產及出口17種稀土。

報道引述行業高層指出，中央想知道歐美對稀土的需求，政府顧問則表示，政府想了解一旦實施出口限制，對方能否生產F-35戰機。據報道，一架F-35戰機需要417kg稀土。美國前總統特朗普去年簽署行政命令，擴大本地稀土生產，減少依賴中國進口。

有分析指出，中方的反制行動若過激，或會刺激其他國家自行加大開採力度，最終瓜分中國市場份額。

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