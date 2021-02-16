喺港股農曆年假期間，外圍股市表現理想，預期今日港股可以紅盤高開，展望牛年股市喺市場資金充裕下，可持續做好，牛氣沖天。要喺今年成為港股贏家，當然係要滿倉中資股，今年新經濟股將繼續成為資金寵兒，但市場選擇太多，想搵明燈指引，不妨跟住美國女股神嘅步伐。

平安好醫生（1833）喺上星期三獲科技股女股神Catherine Wood旗下ARK Invest管理嘅ETF ARKF首次買入49萬股，翌日港股半日市，好醫生股價急升逾兩成。根據資料顯示，女股神繼續加碼掃貨，上星期四半日市當日再買入200萬股好醫生，ARKF開始建倉平安好醫生。

Catherine Wood早已為香港年輕投資者所認識，更被冠以「連登契媽」嘅綽號，ARK系列爆紅後，其投資動向備受注意。喺2021年至今，旗下五隻主動型ETF均增加超過10億美元嘅新資產。ARK系列亦持有唔少中概股，如騰訊（700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）及百度（BIDU）等，而其中百度已經成為ARK新寵，屢獲增持；過去一個月，百度股價升逾1.1倍。ARKF亦持有眾安在線（6060）及移卡（9923），兩者同於去年10月一併被女股神睇中，股價越升越有，至今分別累升4成及1倍。

Catherine Wood點石成金嘅能力不容忽視，由於眾安上市初期高位接近100元，高位囤積不少蟹貨，至今眾安仍未破頂，但移卡喺ARKF建倉後，股價已順利破頂。如今ARKF開始建倉平安好醫生，而上周四股價亦已平歷史高位135元，預期喺ARKF再增持好醫生股份後，好醫生將步移卡後塵，勢必破頂。以女股神建倉入場價約100元水平計算，推算至少追平眾安升幅，即升4成，股價可見140元，若然得上移卡或百度嘅步伐，升幅可達1倍，則股價可見200元。現價追入，按個人持貨能力設止蝕，女股神雖有點石成金之能，但仍要注意所有投資皆有風險，控制注碼，量力以為。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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