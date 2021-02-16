不少發展商於新春假期後部署推售旗下新盤，再有項目加入戰團。其士集團（025）及市建局合作發展的大角嘴傲寓最新加推17伙單位，並敲定於本周末進行新一輪銷售。

傲寓新近加推項目第3張價單，提供17伙單位，實用面積介乎300至340方呎，價單價為678.7萬至920.3萬元，呎價約21,698至27,637元。另發展商同步落實本周六（年初九）進行新一輪銷售，涉及42伙。

土瓜灣津匯6伙兩房貨尾劃一減至1,000萬

同樣由其士集團夥拍寶聲集團，以及市建局合作的土瓜灣單幢樓津匯最新更改價單，20至23樓及25至26樓A室劃一減至1,000萬元以下，相關單位實用面積531方呎，呎價約18,832元。

翻查資料，項目過去曾多次減價，其中20樓A室於2018年8月價單價為1,389.1萬元，以最新定價為1,000萬元計，先後累減389.1萬元。

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