大陸疫情近月開始反覆，月初北京日報在微博表示北京戲院入座率減半至5成，不少已預售戲票要安排退飛，但無碍中國人集體睇戲，據報中國新年檔期累計票房已經突破55億元人民幣。一眾中國電影股聞風起舞，落鑊喪炒，其中阿里影業（1060）升27.1%，報1.36元；貓眼娛樂（1896）升17.59%，報18.22元；寰亞（8075）升70.89%，報1.35元；iMax中國（1970）升43.57%，報20.1元。

據指《唐人街探案3》總票房突破30億元，《你好，李煥英》累計票房突破14億元，《刺殺小說家》則排名第三，超過3.7億元。其中《唐探3》製作費據報高達30億元人民幣，票房要有50億元人民幣票才能夠回本。

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