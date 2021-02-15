港股在臨別鼠年前造好，為牛年開市鋪排生機滿滿的氛圍，本報找來7位專家分別從長線及短線的角色，找出具潛力的股票，為利是錢增值。而且，美股在香港捲起熱潮，《蘋果》今年亦順應新趨勢，新增美股分析，與讀者一起發掘靈感。

郭思治：吉利電動車有錢景

股票分析師協會副主席、人稱「股壇大隻佬」的郭思治指出，國策目標是要快速推動新能源汽車，要在2025年時，把新能源汽車佔整體汽車的20%或500萬台，最新看好是比亞迪（1211），惟它的入場門檻較高，故另薦吉利（175）。郭解釋，這市場龐大，即使比亞迪在內地最具優勢，亦無法吞下所有市場份額，而吉利亦正在發展電動車，料可受惠，「唔好抱持短炒心態，（吉利）過40蚊唔係問題」。

郭家耀：萬國數據看升三成

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，內地進入大數據時代，科網業對數據中心的需求持續大增，推薦萬國數據（9698）。郭分析指，雲計算或網絡短片服務供應商，都需要數據中心的支援，另一邊廂，中國監管機構近年對數據中心的要求有所提升，用戶亦要求數據中心供應商能確保足夠電力、防水和防風，使數據中心的入場門檻上升，而萬國數據早年已在一、二線城市設立數據中心，有先行優勢，對客戶的黏性大，目前已獲阿里巴巴（9988）和騰訊（700）下定單。郭建議持有萬國數據約一年，可望取得20至30%升幅。

湯麗鴻：恒大物業快擁北水

港股在農曆新年前走俏，安里證券研究部董事湯麗鴻認為，這利好牛年開市氣氛，基於牛年開市時有多天沒有港股通北水，建議選非北水股走短線，其中看好恒大物業（6666），因為恒大物業屬規模較大的物管公司，近期上市的物管股，僅它短時間內便公佈收購新項目，料大股東許家印想在這股份上有所作為，而且，當局下次更新港股通名單時，恒大物業有機會入選，且可能獲納入MSCI指數等，料持貨約兩個月，有望見22至24元的水平。

植耀輝：日本城母企睇3元

耀才證券研究部總監植耀輝表示，武漢肺炎疫情持續逾一年，遲遲未有放緩，經濟生態已隨之大調整。植耀輝從疫情經濟入手，看好日本城母企國際家居零售（1373）。

植認為，國際家居零售屬疫情間其中一隻受惠股，本業發展穩健，通過產品多樣化，新設「123 by ELLA」及「多來買」等品牌推動收入增長，並積極拓闊產品組合，加上現價計息率達8厘，屬長線(半年至一年)投資之選。可考慮於2.5元附近買入並作中長線部署，目標3元，暫以2.2元作止蝕。植利申，未持有相關股份。

阮靜瑤：PLUG食正氫能熱潮

美股方面，豐盛金融投資組合經理阮靜瑤看好的美股是Plug Power（美股代號：PLUG）。阮指PLUG是全球氫能先驅，專注於設計、生產及銷售業用車的氫燃料電池系統，其客戶包括亞馬遜、沃爾瑪、FedEx等。

近年氫能技術的進步和可再生能源成本的下降，令氫能的普及速度加快。此外，美國總統拜登訂立目標，於2050年實現能源零排放，有利氫能發展，預期PLUG的業務能維持高速增長。雖然阮覺得目標價較難預測，因視乎技術發展與政策推行進度，但覺得投資者可中長線持有，在2021年內升至80美元應該不是問題。

黃國英：EVER受惠保險改革

豐盛金融資產管理董事黃國英相信，網絡保險科技將成金融科技的其中一個分支，美國網絡保險服務商EverQuote（美股代號：EVER）可以受惠。

黃表示，EVER是一個網絡保險中介平台，角色有點像香港的康宏（1019），惟透過網絡服務用戶，EVER的用戶把資金存入EVER平台，然後據EVER的建議選購適合自己的險種和保單，另一方面，現時長期息率過低，保險界需要改革來應付，「上一代買保險靠保險經紀Call，現在就放入資金，由平台幫手揀。」黃建議，EVER宜長線持有，惟沒有目標價。

美股隊長：虛幣潮利Silvergate

美股KOL美股隊長吳瑞麟表示，Silvergate Capital（美股代號：SI）值得看高一線，因為旗下Silvergate Bank為加密貨幣業界提供金融基礎設施解決方案和服務，有「對加密世界最友善銀行」之稱。其設計之Silvergate交易網絡（SEN），由加密貨幣交易所、投資者組成，SEN讓參與加密貨幣的參與者之間進行貨幣流通；另公司去年推出貸款融資和還款處理產品SEN Leverage。截至2020財年第四季業績，加密貨幣客戶達969名，過去3年的年複合增長率58%；該季度SEN成交90,763宗、金額達590億美元。公司盈利亦水漲船高，按季增長30%，按年則增153%。美股隊長認為，可小注長線持有SI，上望五成升幅。