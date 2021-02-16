牛年首隻掛牌新股諾輝健康（6606）一手難求。消息指，該股要斥資近5400萬元認購200萬股（4000手）的乙組客，始能穩獲一手，連「頂頭槌飛」都最多穩中至2手，比早前另一大熱新股快手（1024）更難抽中。

消息指，諾輝健康最終有效認購人數約106萬人，當中甲組客（認購500萬以下）約有100萬人，當中有超過56萬人認購一手。諾輝健康公開發售股份比例雖回撥50%，但仍只得不足7.7萬手，供求嚴重失衡下，諾輝健康一手中籤率僅2%。今年另外兩隻過百萬人認購的新股醫渡科技（2158）及快手，一手中籤率分別為20%及4%。

乙組客（認購額500萬元以上）有約6萬人申請認購，其中乙組第一格更破紀錄未能穩中一手。消息指，有超過3萬人斥資近540萬元認購20萬股的乙組第一格，但只有約一半人能抽中一手，分配比率只得0.12%。以借九成孖展2.98厘息計，乙組頭孖展客若未能抽中，就要蝕息約2,770元。

諾輝健康錄得的760張「頂頭槌飛」皆穩獲一手，另有部分多獲一手。以借九成孖展2.98厘息計，頂頭槌飛首日要升200%（中兩手）或400%（中一手）才能「打和」。

昭衍新藥今招股 入場費15252元

另外，兩隻醫藥新股昭衍新藥及賽生藥業本周開始招股，集資額合共約87億元，其中昭衍新藥今日（16日）起招股，招股價介乎133元至151元，每手100股，入場費15252.16元。昭衍計劃發行4332萬股，集資最多65.4億元。昭衍新藥A股在農曆新年假期前收市報161.35元人民幣，即H股招股價較A股折讓約22%至31%；預計本月26日上市，中信証券擔任獨家保薦人。

賽生藥業就接力本周五（19日）起招股。市場消息指，賽生藥業的招股價初步定於17.2元至18.8元，計劃發行近1.16億股，集資額最多21.8億元，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及瑞信。每手500股，入場費9494.72元，預計3月3日上市。

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