將比特幣當成新的投資工具還有很多風險,投資者若只當是股票基金之類看待很可能會吃大虧,因為法律保障上亦相去甚遠。針對股票、基金這些成熟的投資產品,世界各國都已經有完善的牌照和法例去監管服務商運作。服務商要拿到牌照,除了要經過各種嚴格審批過程,還需要巨額資金投入。例如在香港,證監會就成立了投資者賠償有限公司,專門負責賠償證券行服務引起的索償個案。投資者如因證券行違規操作導致損失,每一項目可以獲賠最高五十萬港元。至於加密貨幣交易所呢?現時香港還未有專門為加密貨幣交易所度身訂造的牌照,估計未來幾年內才會正式監管,嚴格來說,就是沒有監管。

2019年一間加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX的老闆去世,由於加密貨幣資產的控制權由私匙決定,這個私匙只有老闆擁有,他的去世造成大量客戶加密貨幣資產變成無法提取,涉及總額多達2萬多個比特幣,以現價計算約10多億美金,公司最後宣布破產。上年9月,加密貨幣交易所KuCoin被駭客攻擊,被盜取價值1.5億美金的加密貨幣。只要你有留意幣圈消息,交易所造成客戶損失,只屬家常便飯。

由此可見,存放加密貨幣於交易所與存放股票於證券行的風險程度是不同次元之差。有經驗的加密貨幣投資者大都明白,「not your keys, not your coins」,意思即是放在交易所的錢並不是你的錢。如果投資者買入加密貨幣之前,充分了解去中心化的概念,根本不會把資產放在中心化機構的操控之中。去中心理念下,資產絕對應該由自己控制,建議所有長線投資者安裝自己的錢包應用,把錢由交易所轉到自己的錢包方為上策。

CoinUnited共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

