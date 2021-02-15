【本報訊】近年九龍最大私樓供應重鎮啟德新發展區，區內Oasis Kai Tak錄一宗四房大單位月租5萬元成交，扣除高昂管理費後，租金回報率慘見1.1厘。

業主大劈4萬租金

啟德多個私樓排隊推售，未來跑道區尚有多個住宅新盤未賣，即使啟德站通車，對租賃市場未見刺激。香港置業吳仁傑表示，Oasis Kai Tak低座B座C室複式單位，面向西南，屬四房一套間隔，附420方呎花園，實用面積約1,437方呎，業主原叫租9萬元，放盤7個月後，獲區外客接洽，大減租金4萬元至月租5萬元租出，減幅達44.4%，實用呎租約34.8元 。資料顯示，業主於2018年9月以約4,673.5萬元購入上述單位。據悉，屋苑每呎管理費達4.8元，扣除每月管理費約6,898元後，租金回報率僅1.1厘。

長實（1113）與帝國集團合作的馬頭角君柏，亦錄租務成交。中原地產余社朝表示，君柏1座中層B室，實用面積1,687方呎，屬四房雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，望開揚球場景，現不包管理費，以月租42,715元租出，實用呎租25元。若計及管理費，新租客需付約5.2萬元。

中原地產余社朝指，業主見新租客為大公司高層，屬專業人士，料租金收入穩定，才願意平價租出。據了解，業主於2016年以3,484萬元一手買入單位，是次租出，扣除業主每月需付管理費，租務回報率約1.15厘。