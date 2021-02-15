【本報訊】送鼠迎牛，牛年四天新春假期暫由新盤市場領先。鼠年樓市雖然受肺炎疫情所困，惟整個鼠年二手成交不俗。利嘉閣地產數據指出，庚子鼠年為「一手淡、二手旺」局面，全港暫錄78,352宗樓宇買賣登記，預測鼠年全年登記量最終可達7.88萬宗，料較己亥豬年的7.22萬宗升近10%，涉及金額反彈8%至7,010億元，有望創近3個農曆年度的新高。

較豬年多近一成

展望辛丑牛年，期望疫苗見效，價量望齊齊看升一成。

按土地註冊處數據，截至2月9日為止，庚子鼠年（2020年1月25日至2021年2月11日）暫錄78,352宗樓宇買賣登記，總值約6,969億元，預測鼠年全年登記量值最終可達7.88萬宗及7,010億元，較己亥豬年（2019年2月5日至2020年1月24日）的7.22萬宗及6,466.76億元分別升9%及8%，按年登記量連跌兩年後反彈、創近3個農曆年度的新高。

回顧各類物業市場，一手住宅在鼠年表現落後大市，當中並以上半年表現較差，於3月及4月份時均只有600至700宗左右買賣登記，為全年表現較淡的兩個月。整個鼠年，全港二手住宅買賣登記暫錄50,876宗，總值4,161.50億元，登記量較豬年大增逾兩成。