【本報訊】新股牛年陸續上場，率先登場的有目前在A股上市、上月底通過港交所上市聆訊的昭衍新藥，市傳今起招股，上限價為151元，集資最多6億美元（約46.8億港元）。每手100股，入場費15,252,16元；料2月26日掛牌。公司業務為提供藥物相關的非臨床研究服務；按其A股於農曆假前最後交易日收市價161.35人民幣（約193.6港元）計，招股價相對A股折讓約22%。

賽生藥業下周一招股

據悉下周一起招股的賽生藥業，集資4億美元（31億港元）；摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。公司旗下有產品在中國用於預防肺炎疫情及臨床治療。中金曾發報告料該股2021年純利達8.5億元人民幣，其年均複合增長率15.5%。此外，壓力設備製造商森松國際上周通過上市聆訊，國金證券為獨家保薦人。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，以上新股最看好昭衍新藥，「領先地位，早前亦收購CRO公司，有助交叉銷售及擴展美國客戶範疇，料受市場愛戴。」排第二則看好賽生藥業，「最大賣點係佢嘅藥物可應用於疫情中。」耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，獲客戶查詢昭衍新藥及賽生藥業招股情況，料兩股反映熱烈、升幅或達兩至三成。

至於諾輝健康（6606），據外媒指以上限26.66元定價，集資20.42億元。據悉諾輝認購人數逾107萬人，凍資逾8,500億元，超購4,130倍。