大年初一，原本打算搭Uber外出拜年，但想深一層，今年已經沒有多大的拜年氣氛，就算帶著重疊疊的禮物，仍決定搭公共交通工具去感受一下「僅餘」的拜年氣氛，然後你會發現香港人的拜年look醜起來，真的可以是十分嚇人的。新年著新衫新鞋拜年是常識吧，但拜年衫這回事既要喜慶得來又要夠decent，卻不能太隆重，要有一種dress up了又很像日常打扮的upgrade 2.0版本，要求的確有點嚴格，但我最接受不了的，還是羽絨外套襯牛仔褲，或是total look運動裝的造型﹗

不是叫你著唐裝（Tang Suit），這些還留給需要出席春晚的成龍大哥吧，一般凡人要著得decent而又不太隆重，可以參考已離世的董驃先生80年代賀歲片《富貴迫人》的造型。單吊西的broken suit，縱然居住在公屋仍有那份「先敬羅衣後敬人」的堅持，合適的膀位線條及很適合他年紀的千鳥格或是earth tone羊毛西裝外套，我想這並不是TVB電視劇美指可以做到的，而是演員對自我穿著的堅持。特別是第二集與雙雙打煲呔飾演奸角上司黃新及葉榮祖衣著上的對比，正正是香港星斗市民與權貴的最佳寫照，潛台詞是著得太over在香港其實是很乞人憎的﹗

說到賀歲電影的裝束很多人都認為要說《家有囍事》，但哥哥太離地了，全盛時期穿甚麼都好看（非全盛事期亦然），周星馳穿那些鮮色西裝配他那份與生俱來的喜感其實無得輸，黃百鳴的小男人角色太重，穿甚麼都好像不夠大氣；唯有董驃先生電影內那個種吝嗇但重親情的性格討好，加上一條長身cashmere白色頸巾，是觀其氏心目中香港人最地道的拜年造型。當農曆新年變成了春節，真正的港式農曆新年或許只能在各地唐人街繼續開花，最後祝願香港人平安、快樂！

觀奇氏

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