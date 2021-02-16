新的一年新開始，祝大家牛年心花放，財多身健壯，牛轉乾坤，牛氣沖天，大吉大利！

不過做牛都要識得揀牛做，切記一定要做活牛，總之不能死牛一面頸，好似隻牛咁勤力，騎牛搵馬都仲得，不過要識變通，好似通勝的牛郎一樣，睇時節天氣做足準備，咁就兵來將擋水來土掩，使乜驚？

無論身處行業景氣或者不景氣也好，新年流流最緊要好意頭，幾時都係開個好頭最好，做老闆的怎樣慳如何慳，都不應該慳員工的開工利是。打工仔要體諒，利是多多少少都是心意，老闆上司唔識做，自己要識做，記住施比受更為有福就得！

老闆員工上司下屬同事之間相處，有拗撬磨擦很正常，情緒上唔開心難免，不過不必含怒過新年，新春大吉，派封利是講句祝福語，或者大些賀年糕點糖果返Office請人食，都是非常好的破冰機會。對方接受不接受是對方的事，但自己做了心安理得，放下自在，就是自己的修養和修為。

個個都話今年的經濟差所以就業市道差搵工難，今年應該會更加差所以更加艱難。不過話說回來，我職場行走幾十年，好像未聽過有一年就業市場是容易的。所以不管經濟如何市道如何，幾時都是穩守崗位做好自己份內事，力求進步精益求精，機會到來的時候，才有能力掌握把握得到。

有什麼慘得過要爬起身返工？就是想爬起身返工的機會都沒有！不過今次疫情的確令我們的生活環境習慣起了很大的變化，影響了一些行業的生存模式，所以一定要靈活變通，一部通書不能睇到老，與時並進是基本，高瞻遠矚才能夠快人一步。持之以恆，即使不能獨佔鰲頭，最低限度都可以漸露頭角，自然會有獵頭搵上門！

一句到尾，今年必定勝舊年！

張慧敏

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