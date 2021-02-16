中國中鐵（390）2007年尾上市，招股價5.78元，現價3.73元，潛水3成半，今人直覺上以為它的業績出了問題。事實卻是，IPO年純利24.23億元人幣，而2021年預測288億人幣，增幅高達11倍，EPS增幅亦達5.5倍。單由2013年起計至今，盈利無一年倒退，8年累計升幅153%，創歷史新高。

1）中鐵2020年Q1按年少賺7%，Q2按年多賺18%，Q3盈利按年大增32%。Q1至Q3按年多賺18%，預測全年賺255億元人幣，增8%。2019年有近50億元人幣來自出售附屬公司，不計這個項目，中鐵2020年盈利預測增幅高達36%。2020年預測PE僅3倍。

2）中鐵早前公佈，2020年累計新簽合同2.47萬億人幣，增21%，相等於2019年全年營收的188%。預測2021年盈利再增13%至288億元人幣，PE降至2.7倍（彭博綜合預測 2.9倍），過去6年平均7.7倍。

3）中鐵2021年預測PB 0.3倍，過去6年平均0.84倍。

4）中鐵採19%低派息政策，賺100元只派19元，2021年預測股息率7厘。過去6年，中鐵平均股息率僅2.4%，2021年預測高出平均1.9倍，是因為近數年股價跌得離地，現價較2015年高位12.3元大跌七成。

5）特朗普最後在任時制裁鐵路基建相關股（包括中交建（1800）、中鐵建（1186）、中車（1766），但不包括中鐵），相關股票雞毛鴨血。隨着拜登上場，特朗普的影響漸告淡化，今年以來，中車股價急升31%，中鐵建升14%，中交建升10%，中鐵只升9%。中鐵最值得追落後。

＊中鐵超低估值可望部分修復，現價3.73元上車，有機會大豐收。PE由2.7倍升上5倍，可見6.9元，潛在升幅85%。瑞信睇8.66元，匯證睇8.1元。

同場加映：市值逾千億元的A＋H內地8大券商，逾半已發出去年業績快報，普遍靚靚。中國銀河（6881）指去年純利72.44億元人幣，大增39%；EPS 0.71元人幣，急升37%，即2020年PE 僅5.6倍。其他7大同業平均PE 8.6倍；銀河2020年PB 0.53倍，同業平均0.89倍。銀河大平賣。

銀河去年賬目已提撥減值準備6.01億元人幣，2021年估計毋須再撥，僅此變化已可令今年盈利再增8%；中港股市今年氣氛良好，交投 料大增，券商受惠。銀河盈利預測再升25%，PE降至4.6倍，過去6年平均9.7倍；預測PB 0.44倍，6年平均0.8倍。

銀河現價4.84元，目標價重溫：7元，潛在升幅45%。建行睇7.5元，大摩睇6.38元。

去年11月11日於0.315元薦貿的「疫情相關股」雲頂香港（678），昨最高升67%，收市升38%，收0.45元，PB仍僅0.13倍。雅各臣（2633）亦是「疫苗相關股」，是日只升3格，收1.1元，𥄫𥄫有着數。

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