【本報訊】農曆新年假期樓市成交例淡，今年情況卻反常。兩大代理中原及美聯統計的10大屋苑，過去一連四天春節假期各錄得6及8宗成交，同創10年新高。

貝沙灣相連戶9,500萬易手

美聯數據顯示，新春長假以將軍澳新都城最多成交，錄得3宗，其餘屋苑包括鴨脷洲海怡半島、觀塘麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄得1宗。利嘉閣廖偉強認為，今年因疫情關係，大部份買家、業主都留港歡度春節，有部份買家選擇在農曆新年期間入市，整體買賣氣氛相對以往過年良好。美聯布少明稱，在新盤熱賣的利好氣氛帶動下，二手交投表現亦將迅速回復暢旺，2月樓市氣氛依然不俗。

中原盧鏡豪表示，農曆新年假期間，鴨脷洲海怡半島錄得1宗成交，年初二成交6座高層E室，實用598方呎，兩房間隔，成交價1,049萬元，呎價17,542元。

中原范偉康稱，東涌二手交投保持暢旺，農曆新年四天長假暫錄7宗成交，相比去年農曆新年僅1宗成交大增，包括兩宗逾千萬元成交。屯門瓏門牛年亦發市，市場消息指，屋苑2座中層C室，實用587方呎，三房間隔，大年初三以955萬元沽出，呎價16,269元，比半年前同類成交賣貴約6%。

豪宅市場頻錄大額成交。薄扶林貝沙灣本月暫錄3宗二手買賣，其中1期2座高層A及B室相連戶，實用合共2,517方呎，業主原本放盤叫價1.25億元，有指剛以買賣公司方式易手，造價約9,500萬元，呎價37,743元。土地註冊處資料顯示，原業主早於2003年樓市最低潮，分別以841萬及699.5萬元購入上述兩單位，合共1,540.5萬元，呎價僅6,120元，現沽貨賬面勁賺7,959.5萬元，升值逾5倍。

有區內代理指，原業主為律師，上月已沽出貝沙灣1期一個單位，成交價約3,300萬元，該單位亦是在2003年以660萬元買入，勁賺2,640萬元。連同今次沽出的相連戶，合共獲利約1.05億元。