繼Tesla公佈斥15億美元掃入Bitcoin後，大摩亦傳出正研究投資，消息促使Bitcion再度逼近50,000美元高位；不過隨後傳出散戶借爆被斬倉，蒸發逾19億美元，Bitcoin價格大幅波動，一度在半日內回吐逾半成至46,660美元水平。Bitcion最新徘徊48,000美元水平。

市場傳出大摩投資部門Counterpoint Global正研究Bitcoin是否適合其投資者，該部門管理1,500億美元資產。消息傳出後刺激Bitcion數度逼近50,000美元高位，最高曾見49,375美元，但卻惹來散戶過度槓桿，據bybt.com數據顯示，隨著Bitcoin大幅度調整，一天內28.1萬個交易倉位中有約19億美元被斬倉，為1月10日以來最高金額，當中大約90%為好倉，表明市場過度樂觀，有散戶孖展建立好倉，賭Bitcoin成功升穿50,000美元，但隨Bitcoin回吐，散戶未追加保證金，Bitcion價格瞬即由49,500美元水平跌挫至近46,000美元水平。

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