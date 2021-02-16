過年後多個新盤部署推售，會德豐地產啟德Grande Monaco 部署本周開價，料較一期加價一成，本月內開賣。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，繼啟德Monaco 一期在一月推盤，二期Grande Monaco緊接在本月開售。項目將今日上樓書，明日公開示範單位，本周內開價，月內作首輪發售。

黃光耀表示，近期疫情放緩，股票市場向好，對樓市有正面作用，加上項目二期伙數較少，有不少大單位享有海景，預計開價會有約一成的加價空間。他補充，一期累售329伙，套現約39.2億元，平均呎價2.5萬元，分層呎價最高2.68萬元，特色戶呎價最高3.58萬元。

Grande Monaco 分高低兩座，高座單位共206伙，間隔為29伙一房單位，實用面積345至351方呎；88伙兩房單位，實用面積446至501方呎；57伙三房單位，實用面積573至829方呎；28伙四房單位，實用面積961方呎，屬全海景單位。另備4伙特色戶，實用面積1349至1512方呎。

另外，長實（1113）超級豪宅項目波老道21號分層單位今日以呎價13.6萬元成交，創亞洲分層新高。黃光耀認為，成交反映今年市道向好，豪宅更為樂觀，系內山頂道77號將短期內公佈招標。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！