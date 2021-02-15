港交所（388）委任投行摩根大通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）為新一任行政總裁，市場焦點瞬即落在其外國人的身份。外界質疑，歐冠昇不熟悉內地國情，又不諳中文，或令港交所在滬深交所之間處於下風。加上，今次任命仍未獲證監會「開綠燈」，「坐正」或存暗湧。

歐冠昇為阿根廷人，沒有美國綠卡，曾居住香港近9年，是香港永久性居民。他與前行政總裁李小加一樣，同樣出身於美資投行摩通。雖然前者的職位更高，曾任該行亞太區的主席兼行政總裁，但作為外國人，市場更關注他在內地的人事脈絡。

「立足中國」為港交所首要策略，互聯互通仍在發展當中，李小加卸任後亦不忘放話，稱要發展「新股通」，但不諳普通話的歐冠昇被質疑，與內地協商時，港交所會處於下風。但港交所主席史美倫認為，與內地溝通工作不只是靠CEO，那麼CEO的作用將是甚麼？

查太認為，歐的國際背景可有助港交所國際化，推動債市、衍生產品、科技的發展；要知道，港交所一直未放棄併購海外業務，惟李小加任內收購倫交所失手後，再未有重大的收購計劃。由一位富併購經驗的CEO，無疑有利併購活動。委任消息一出，多間投行已發報告，關注這一位CEO的併購策略，當中花旗指出，歐冠昇的投行經驗或有利該所併購的增長動力，對併購活動可能會持更加開放態度。

雖然國際經驗豐富，歐冠昇的內地亦頗為活躍。翻查資料，歐擔任摩通亞太區要職的8年，曾帶領摩通內地業務的大規模重組工作，包括於內地建立一家獲發新牌、摩通控股的證券公司；同時，他任內推動摩通與郵行建立合作關係。

事實上，歐冠昇多次出席內地及亞太區的大型金融活動，料對內地金融部門及監管機構高層並不陌生。他曾指出，香港是摩通亞太區總部所在地，亦是通往中國市場的戰略門戶，相信他亦深知香港於內地而言，有何角色及作用。

要獲中方認同，立場無疑是其中一個因素。他曾就內地市場發表不同評論，他指出，中國不一定須遵循西方的發展模式、民主步伐。他指出，中國有獨特的民主和資本主義模式，中國永遠不會變成美國。最重要的是，他大力唱好內地金融及企業發展，開放金融市場的大方向未有變過，更預測十年後，內地企業可佔據世界前500強企業的四分之一。

在遴選過程中，多次傳出董事會意見出現分歧，一方認為須獲內地信心，另一方則認為須具國際背景，更有指與內地關係密切的查太明言，須避免與內地交易所競爭。但查太在記者會上卻大派「定心丸」，稱他獲得董事會的一致同意而獲委任，不但具有中國金融經驗，其國際背景亦有助推動港交所國際化，提升競爭力，是「上佳人選」。

值得一提的是，港交所今次未獲證監會批准已率先公佈人選，有別於前兩屆委任行政總裁的程序，有媒體指出情況非同尋常；有傳證監會於周三始開會，並對歐冠昇進行盡職調查，似是港交所未曾向證監請示而先斬後奏。最新更傳出歐未獲中央祝福，成功坐正或不容易。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！