今日為香港打工仔新年開工日，公司陸續向員工派發開工利是，其中劉鑾雄及其妻甘比向華人置業（127）每位員工派發每人5,000元利是，較去年的2,000元大幅加碼，連同公司開工利是100元以及500元旗下商場現金券，每名員工派發5,600元利是package。有華置員工表示，「好開心呀，要多謝劉生劉太。」

截至2020年6月30日，華置員工數目484人，預計大劉連同華置派發利是金額約270萬元。

疫情之下有企業老闆自掏荷包向員工派開工利是，其中叙福樓主席黃傑龍利是加碼，公司派雙封利是之餘，黃傑龍向員工亦額外再派，逗齊3封利是的話，每人獲數百元。

銀行界方面，則以虛擬銀行獲闊綽，眾安向每名員工派1,000元，多過滙豐、中銀的500元。

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