民間投資智慧有「好消息出貨」的觀點，反過來看，於「壞消息入貨」也是具智慧的投資策略。中國金茂（817）於1月25日晚上發盈警，表示2020年溢利預期較2019年倒退約40%至50%。翌日股價跌逾一成六，發盈警後見三連跌，於1月28日收低3.05元，為2018年10月16日以來最低收市價。

中國金茂截至去年6月底資產淨值約410.82億元，由於上述盈警只表示溢利倒退，所以截至2020年底的資產淨值，仍會高於6月底的。截至去年12月底已發行股數約127.36億股，計出每股淨值折合為3.8646港元，相對今年2月11日收報3.2元，市賬率為0.83倍，2018至2019年之每年市賬率為0.76至1.59倍，平均值為1.14倍，反映現價偏低。市賬率平均值相對每股淨值為3.8646元，得出每股合理值為4.42元，較3.2元之潛在升幅為38.13%。

集團表現務實，隨着疫苗面世，集團今年業績可望好轉，將對股份帶來正面刺激。策略為進取者，可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.85元或以下買入；保守者則可於2.5元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.5至4.8元；止蝕位為買入價下跌20%。

聶振邦

獨立股評人

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