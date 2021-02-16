據房委會成交紀錄，2月份上半月全港暫錄得8宗未補地價居屋及公屋成交，屬偏低水平，而1月份更新數字後，全月錄得130宗，較去年12月的105宗上升24%。

上月錄得18宗綠表公屋買賣，平價成交湧現。其中大圍顯徑邨顯祐樓高層6室，實用面積443方呎，未補地價以275萬元沽出，比同類單位1個月前造價低60萬元，兼創同面積單位2017年5月後新低。資料顯示，原業主2000年以19.36萬元買入該公屋，持貨21年賬面獲利255.64萬元，升值13.2倍。

沙田博康邨低層戶，實用面277方呎，上月綠表售140萬元，呎價5,054元，比同類單位去年11月造價跌28萬或17%，屬2017年10月後屋苑樓價新低。

大埔運頭塘邨呎價更跌穿3,000元。房委會資料顯示，屋苑一個實用面積381方呎低層單位，上月未補地價以自讓形式成交，造價111萬元，呎價2,913元，成交價創屋苑居二市場10年新低。運頭塘邨去年錄得8宗居二交易，成交價186萬至375萬元，呎價4,836元至7,095元。

除了公屋，居屋亦多宗低價。其中柴灣樂軒臺一個中層單位，實用面積481方呎，以426萬元未補價賣出，呎價僅8,857元，是屋苑2019年4月後呎價首次跌穿9,000元。

另藍田康逸苑康年閣低層7室，實用面積506方呎，本月以綠表價488萬元賣出，呎價9,644元，創屋苑2017年10月後呎價新低。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！