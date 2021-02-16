踏入牛年股樓齊旺，長實(1113)旗下西半山波老道21 BORRETT ROAD，剛錄得首宗成交，一伙頂層特色戶以近4.6億元沽出，呎價高達13.6萬元，打低山頂Mount Nicholson，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。

據一手住宅物業成交紀錄冊，21 BORRETT ROAD的23樓01室「天池屋」，實用面積3,378方呎，五房間隔，另連2,131方呎天台，天台設有私人泳池，前庭717方呎，透過招標售出，昨天大年初四以4.59408億元連3個車位售出，呎價13.6萬元，打破山頂Mount Nicholson於2017年造出每呎13.21萬元舊紀錄，貴絕亞洲分層戶。

資料顯示，買家在簽訂臨時買賣合約須支付樓價5%，再於30天及120天內各支付樓價5%，餘款須於270天內付清。發展商另提供廚房廚櫃優惠。

2017年11月，Mount Nicholson12樓C及D室以11.65億元售出，平均呎價13.21萬元，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。事隔超過3年，亞洲樓王再度換位，並將紀錄略為推高3%。

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