每逢過年，賭博似乎都短暫洗脫了惡習的污名，變成了一個開心社交的途徑，一如舊時婚宴上的那條紅雙喜一樣。

過年的賭博，是最名副其實的怡情小賭，也是最佳的賀年節目。滿屋紅噹噹的利是揮春，俯拾皆是的零嘴小吃，如果沒有沸騰的叫碰食糊聲，以及炒蝦拆蟹remix骰盅聲來和應，恐怕會單調枯燥得多。在大部份享受不到過年爆竹聲的城市人家中，麻雀的洗牌聲，就是最佳的環保鞭炮。

過年也是最有條件賭博的時節。拿着一筆用祝賀語換回來的橫財，加上過年悠閒的漫長時光，最適合在賭枱上試一試手氣。有斬獲的固然開心，輸少少的，也當是新正頭派個利是，反正都是親戚朋友，也不會太計較。佬編家中有長輩一年只在過年賭一下，為的就是在這種輕鬆熟絡的氣氛下娛樂娛樂，比起過大海去那些看似要以性命相博的真賭枱，來得優雅自在。

不過佬編覺得過年小賭最有意義的地方，是賭枱會變成一個讓人平等地have fun的平台。在賭枱上，對面表弟每個月賺幾多，只是一個數字；隔籬親戚換了咩屋咩車，也不過是過眼雲煙。

罩在運氣的隨機性下，每個人的得失成敗，都不會與能力和性格掛鈎。沒有了過重的期望，也就解鎖了家庭的束縛。過年的賭枱比起過年的飯枱，或許更大機會有真心的交流和對話。

點解越爛嘅牌越要畀心機打？因為開心自然有動力。點解人品好自然牌品好？因為發放歡樂能量的人，最受幸運之神眷顧。過大年齊齊整整未必最重要，可以一齊開心過年，才是過年的意義和重點。過年的賭不為賭而賭，而是為開心而賭。

佬訊

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