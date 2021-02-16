雖然2020年全年流入亞洲美元債券的資金大增，但本地固定收益債券和股票卻仍然落後。而我們普遍對亞洲貨幣和本幣債券抱有信心，並認為它們還有上升的空間。許多亞洲經濟體都是淨債權國。隨着主要西方經濟體將其債務貨幣化，以支持本國經濟免受全球疫情的影響，亞洲本地經濟體及其貨幣可能成為今年投資的最佳選擇，尤其是與出口有強勁增長的國家掛鉤的貨幣。雖然疫情引發了供應鏈的問題，但出口增長及需求仍然強勁。

亞洲市場投資者應該意識到投資格局的兩極化。除了是新興市場之外，中國同時是世界上第二大經濟體。中國債券市場的龐大規模增加了中國債券基金的需求，而這些基金為外國投資者提供了進入市場的機會。鑑於美國前總統特朗普制裁了一系列的中國企業，中國公司的佔比在指數配置中添上不明朗因素，投資者較以往更願意將中國視為新興市場投資組合中的一項單獨配置。除了貨幣潛力之外，我們亦看到亞洲債券市場擁有吸引的收益率，投資者這一刻可能仍然低估了亞洲本幣債券的應有投資價值。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

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