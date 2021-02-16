牛年港股今日開市，香港交易所（388）舉行網上新春開市儀式，慶祝農曆新年首個交易日，由港交所主席史美倫及代理集團行政總裁戴志堅主持敲鑼儀式。

史美倫指，過去一年，香港以至全球經濟面對不少挑戰，疫情下有賴業界沉着應戰，使香港交易市場表現理想。她形容2020年是港交所豐收的一年，香港首次公開募股（IPO）市場創十年新高，並進一步落實三年戰略計劃，包括推出多項新產品、改善微結構及加速科技創新，提高國際金額中心的競爭力。

戴志堅表示，香港成功建造亞洲最蓬勃的生物科技及新經濟公司的金融生態體系，上年集資金額來計，兩個板塊公司佔達60%，為香港經濟注入新力量。他預料今年新股集資市場仍非常暢旺，並會透過主要及二次上市形式，引入更多新經濟及生科企業。另外，市場成交於1月份創新高，港股每日平均成交達2,400億元，港股通亦錄單日千億成交。

持續綠色發展上，戴志堅指去年12月至今，已有43隻綠色債券產品加入，集資額超過1,600億元。他又以普通話拜年，稱港交所將把握機遇，為中國帶來更有效率的融資、投資及風險管理中心，加強港交所連接中國及國際金融中心的角色。

財政司司長陳茂波亦透過短片拜年，祝願港股新一年牛氣沖天、貨如輪轉。

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