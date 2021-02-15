亞太股市在牛市首個交易日普遍做好。股海博弈不外乎捉心理，分析認為港股大年初五將會輕微高開及後低收，銀河證券業務發展董事羅尚沛預計，「撳低啲啲，翌日北水炒得開心啲」。

羅尚沛續指出，「（早前）升住上去等高開都未必會太激，否則我哋最愛嘅北水咪買貴貨，我哋（港股）做唔出呢啲嘢，緊係撳低啲啲，等佢哋炒得開心，我哋又跟得過癮」，故斷言牛年首個交易日港股最終或要低收。

講到未來炒作主題，羅尚沛認為仍圍繞內地消費股及兩會概念股，並預期兩會未來會奠定財政政策，利好資源股及內需股，資金或會回流至舊經濟股份，「貨幣政策收縮畀人感覺金融股無乜運行，未必內銀會一齊攬炒」。

羅尚沛又指出，本港疫情有回落跡象，第四波似乎已告一段落，惟市民對經濟前景仍有保留，消費意慾短期難以回升，「商場重開都未必會買個prada」，對本地消費股維持觀望態度。

香港股票分析師協會副主席郭思治睇好港股，周二或會上試30,191點高位，更指「升市莫估頂」，稱未來陸續有中概股成為恒指成份股，「滙控（005）都仲係40幾蚊，中行（3988）、工行（1398）、建行（939）唔升，指數都已經3萬點，市場變緊，我諗指數未來會出現爆升情況」。他又謂，大牛市持續的關鍵是市場資金充裕，看好新經濟股，同時認為舊經濟股即將發力，部份資金會伺機吸納派息穩定、股價低迷的股份。若要炒經濟復蘇，他建議可留意旅遊業、航空股及石油股。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦稍為樂觀，估計港股牛年首個交易日或升100點至200點，今年企穩30,000點後，有望挑戰33,000點，直言現階段值博空間有限，建議保留20%現金伺機吸優質股。他續建議留意科網及消費股，炒復蘇概念的話，則可留意航空、旅遊、電影相關股份，「大家都餓咗太耐」，隨時出現報復式消費，下一步可留意濠賭股。

本地收租股方面，阮子曦謂可以留意九倉置業（1997），旗下商場消費券制度可行，帶動商場人流、人氣，股價未完全反映此利好消息。

智易東方證券行政總裁藺常念則表示，美國接種疫苗後感染人數大跌，反映疫苗見效，有利重振經濟，料過去受封關、封城影響的航空、旅遊、零售、收租股最先復蘇，而內銀、內險及中移動等舊經濟股則繼續浮沉；藺常念又未有睇淡新經濟股，「估值高唔係問題，關鍵係嚟緊業績交到貨，前景依然向好」。

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