【本報訊】承接上月樓市旺勢，過去數天農曆新年假期，新盤市場雖未有全新盤推出，發展商以賣貨尾為主，但一連四天的新春假期新盤市場已展現「牛氣」，售出逾32伙，較去年同期14宗增加1倍，更是8年以來最旺。

綜合市場消息，新春期間多達19個樓盤開單，合共錄得最少32宗成交，較去年鼠年四天假期14宗成交，增加1倍，創8年新高。資料顯示，2013年蛇年新春假期受新地（016）元朗譽88開盤帶動，刺激新盤成交量急升至151宗。而2014年至2020年期間的新春假期，新盤市場成交量均低於20宗水平，其中三年更只錄單位數，2019年最慘淡，僅3宗；2017年及2018年亦各僅7宗。

恒地成新春假期大贏家

賣樓全年無休的恒地（012），成為今個新春假期贏家，共賣出約9伙，套現逾5,700萬元，佔整體成交逾三成。當中推出新春置業優惠的元朗尚悅．嶺及鰂魚涌君譽峰，分別售出5及3伙；而大角嘴利奧坊．曦岸新春期間加推13伙，售出1伙。

信置（083）馬鞍山Silversands昨沽出1伙，為5A座地下E室特色戶，實用面積267方呎，一房間隔，另設103方呎平台，成交價641萬元，呎價24,007元。同系觀塘凱滙新春最後一天假期連沽兩伙，套現近2,800萬元。此外，華懋觀塘安峯早前推出首張價單共68伙，折實平均呎價20,363元，最快初九開售，有指暫收逾百票。

嘉華快推嘉林邊道豪宅

嘉華國際溫偉明稱，集團今年將有多個全新項目推出市場，涉及逾5,500伙，獨資項目九龍嘉林邊道2號豪宅項目將於第一至第二季以現樓形式推售，共提供5幢洋房，每伙逾4,000方呎。年內亦有3個逾千伙的大型新盤推出，包括西南九龍Grand Victoria，將於第一季推售，第1期提供524伙；兩個鐵路項目亦將於今年下半年內推出，包括將軍澳日出康城第11期及元朗錦上路站第1期，分別提供約1,880伙及約2,200伙。

中原陳永傑表示，農曆新年傳統上樓市交投零落，今年在疫情封關下，港人留港度歲及消費，帶動睇樓及成交氣氛保持活躍，二手成交不只集中十大屋苑，亦遍佈二、三線屋苑；一手市場同樣熱鬧，新春假期間錄逾30宗成交。買家入市意欲高漲，預計新春後樓市將延續小陽春局面。他亦指，隨着第一批疫苗最快於3月可接種，中美關係繃緊程度亦降低，相信最壞時刻已過去，迎來牛年大復蘇，預期今年住宅樓價可錄10%以上升幅，第三季前CCL可衝破190點的歷史高位。