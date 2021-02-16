上午8時30分

美股周一假期，美期貨續升，帶動港股黑期升至30,600水平，高水逾400點。港股通繼續假期休市，至18日周四復市。

股評人古天后指，農曆年假期間，外圍股市表現理想，預期今日港股可以紅盤高開，展望牛年股市喺市場資金充裕下，可持續做好，牛氣沖天。個股方面可參考技股女股神Catherine Wood旗下ARK Invest持倉，如平安好醫生（1833）若追平眾安升幅，即升四成，股價可見140元，若然得上移卡或百度嘅步伐，升幅可達一倍。

道期現升215點或0.69%，報31,612點；標期升21點或0.56%，報3,952點；納期升74點或0.54%，報13,878點。

倫敦LME期錫曾升4%穿24,800美元一噸，創2013年後新高，最新徘徊24,350美元一噸。

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