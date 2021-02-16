一連四日新春假期剛完結，多個發展商急不及待推售旗下新盤。由帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御·嵐天最新加推56伙單位，料日內上載次輪銷售安排，冀於本周末賣樓。

恒地營業（一）部總經理林達民指，帝御·嵐天最新加推56伙單位，包括48伙標準單位，另有8伙為連天台或連平台花園特色戶；整批單位折實平均呎價15,886元，較首張價單折實均呎約1.5萬元，加價約5.7%。以價單價計，整批單位總值約3.15億元。

林達民續指，是次加推價錢仍屬「疫情價」，並未真正反映發展商意向價，相信下批加推單位仍有一定加價空間。此外，項目最快於日內上載新一輪銷售安排，料本周末進行次輪賣樓；項目暫錄逾4,083個認購登記，以兩張價單共168伙單位計，超額認購約23倍。

至於牛年樓市發展，林達民表示，由於市場早前積累一定購買力，樓市於新春期間依然熾熱，不少新盤餘貨於長假期期間仍錄得成交，另二手市況更比一手暢旺，相信相關樓價將比新盤更早「爆升」。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！