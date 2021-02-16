不少朋友買入了中策（235），有財演、有公關，也包括大名鼎鼎的天下第一倉高山行，持倉以千萬元計。不過，他從2015年已開始炒這股票，至於近期買入的朋友，原因是﹕1.中策正在競投保險公司。2.鄭家純入股。

暫時，朋友們都贏錢，但嫌不夠，想食大茶飯，因此未沽，以為我有內幕消息，不時問我，但我，絕無內幕消息，最多只是acquintance，幾年食一次飯而已。

2月2日的通告說，中策正要收購的保險公司，是東亞人壽，然後彭博報導，東亞人壽資產約254億元，同時參與競投的還有友邦保險（1299）。

中策現市值是33億元，約和其去年公佈的資產淨值差不多，然而在本年1月，它宣佈盈喜，賺了23億元，因此，現價是超值。

保險公司是未來大餅所在，鄭家純在買，李澤楷也在買，不過，而家流行大孖沙不當大股東，只當投資者，反而更具可塑性，正如眾安在線（6060），策略性投資者粒粒天皇巨星，故此鄭家純也不介意當中策的小股東也。

周顯

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