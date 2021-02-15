進入牛年，說一說中國股市這頭「慢牛」是否健康。

筆者自2019年中定性中國A股進入牛市二期，所持原因是中國政府有「憂患意識」，並有能力及有意願以財政刺激推動經濟增長，縱使在貿易戰打擊底下仍有實力令企業保持競爭實力。

中國股市今年1月25日見13年高位，人行於翌日的公開市場操作只做了20億元人民幣的逆回購，實際收回780億元人民幣，敏感的短期炒家立刻沽貨，中、港股市均回調6.5%。中國監管機構對於高槓桿炒賣的防禦從沒鬆懈。

美國已轉移至拜登政權，新政府雖然說支持多邊主義，但各國將信將疑，「去美元化」是環球各國政府想做之事。數字人民幣已試行，假以時日，不難做到負起計價、結算及儲備的功能。只要中國不出現巨大的系統性風險，各國投資者對中國資產的信心仍將上升。

過去10年的美國股市是「慢牛」的表表者，標普500在2010至2019年升幅為155% ，平均每年的複合增長率為11% ，比平均每股盈利增長的8.5%高2.5個百分點 ，這個溢價可視為「流動性溢價」，由高貨幣增長貢獻。2010至2019年，美國貨幣增長平均為6.2% ，比平均GDP高4% ; 近年來，中國積極管理貨幣增長速度，2017年至2020年疫症發生前，中國的貨幣供應增長平均為9% ，高出GDP 2.4% 。如果中國貨幣政策保持中性，甚或稍為收緊，都不會對增長以致股市構成重大威脅。

美國慢牛跑足11年，中國慢牛行情從2018 年開始，仍有一段長路可走。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理