牛年到！去年鼠年算是多災多難，疫情下人人被困家中，令市道非常慘淡，新一年人人皆望送走厄運，到底牛年香港市道運程又會如何？

堪輿學家碧霞老師指去年是庚子年，風水學上通常會發生庚子之災，但因為去年東南有六白武曲星，偏財相當不錯，因此去年本港運程其實未算太差。踏入牛年辛丑年，香港位於五黃入東南位，整體經濟容易有動盪，國際間契約上的爭執會較多，車禍等意外亦都較為頻密，亦要特別小心涉及水及火的天災，例如是能源危機和海嘯等。

武漢肺炎疫情沒完沒了，外出旅行似乎遙遙無期，惟有留港消費，促進經濟。碧霞老師就點評尖沙嘴K11 MUSEA商場的風水相當不錯，商場西南面有水，可以旺財，但東北的訊號山距離稍遠，就不算太利人丁；而正東及東南面都有水，可主大富大貴，代表有利名氣，整體對財運和營業額都非常吉利。

不過，K11 MUSEA商場內有不少蛇形設計，有連登網民擔心會犯陰邪，有煞氣，令商場頻生意外。不過碧霞老師就指蛇不一定代表毒蛇和不吉利，蛇屬火其實非常當旺，而且蛇是彎彎曲曲，特別有利名聲和金錢，只是商場不利人丁才有意外，整體上風水仍屬理想。

疫情下市道淡靜，不少旺區吉舖連連，但碧霞老師就指方位向西的地區，來年可望有轉機。旺角屬九龍區正西，來年運勢相當不錯，因為八白財星飛入正西，而港島區正西是西環，新界區則是屯門，這些地區來年都有利財運。至於東北方位也不錯，因屬九紫喜慶星，港島區可留意太古城，九龍區可留意彩虹、鑽石山，新界區就可留意大埔。

至於牛年欠旺氣的地區，要留意東南位，例如港島區的石澳，九龍區的油塘、鯉魚門，新界區的將軍澳、沙田，都要特別小心會出現疾病爆發。萬一住在欠旺氣的地區，今年因牛屬犯太歲生肖，可以減少吃牛肉來化解災害，以求安心。

港人熱愛日本文化，隔離令大家思鄉病發作，更因而令日本連鎖店驚安之殿堂（DON DON DONKI） 由去年旺到今年，新一年又能否保持運勢呢？

碧霞老師就指Donki商標以黃色為主調，身處下元八運，非常當旺；而公仔是藍色，代表財星；公仔旁更有個月亮，環抱有情，代表有貴人相助，單看招牌已非常吉利。來年香港因位處東南位而仍陷疫情之中，有可能要到下半年西曆8月才會緩和，香港人可能仍需逛多大半年Donki啦！

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