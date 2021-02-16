恒指日線RSI頂背馳嘅第二個頂理應接近完成，最終究竟係雙頂背馳、定係三頂背馳？冇人估到，如果同模式最相近嘅2007年港股直通車升勢或者2015年港股大時代比較，距離恒指頂部有兩個星期都已經算多，大家炒還炒，心底裏要打定個底，要諗定見頂徵兆出現後嘅逃生路線。切記一件事，反正即抽即獎機會多的是，目前就比較適宜以短線操作為主，長遠千祈唔好留戀手上已經賣緊天價嘅貨。

長假期前破頂嘅ATM同SaaS股，喺假期後大升市腳軟，資金流入舊經濟股起動追落後炒上，大股破頂之勢相信能延續到北水重臨嘅2月18日，到時應該要見調整甚至見頂，目前只能且戰且走。

由新經濟炒到舊經濟，強勢板塊輪動性質唔會變，尚未起動破頂嘅仲有奶股同光伏玻璃股，福萊特（6865）突破平台阻力，大成交先急升後略回，後市估計沿5天線上升。細隻啲嘅陽光能源（757）0.5元邊緣企穩兼成交減少，等候再爆邊。

奶股蒙牛（2319）以慢升走勢觸及保歷加上軸，現代牧業（1117）整固後已起動，隨時有多棍，再次線啲嘅業績翻生奶股原生態牧業（1431）同中國聖牧（1432）亦準備跟進。油股爆升，油服股當中以巨濤（3303）走勢最靚仔，長假期後買賣盤有異動，似有升勢跟尾。

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