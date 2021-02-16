新年過後，股票大升，加上晚市堂食即將解放，市面普遍消費氣氛開始復蘇。疫情總有終結時，但對業主們而言，今年大部份只有「減租」這個選項。

話說我身邊有一位銀行經理，基本上我所有的物業按揭都是找他幫手，對於樓宇買賣已經感到麻木，一直以來他都只是租樓住。以往他會常跟我抱怨「業主今年又加租」，我叫他不如早日買返層樓組織安樂窩，但他是單身貴族，又嚮往周遊列國四海為家的生活，租樓對他而言，彈性最大。

今年他跟我拜年，說自己有一個好消息，原來是業主首次決定減租，他感謝我當時的建議。

大概一個月前，他找我傾怎樣跟業主提出減租的決定，他自己住在上環某單幢式私樓，每月租金大概是18,000元左右。我叫他不用猶豫，將你內心想付的租金再減$2000，他當時怎樣也不相信業主會減租。他想付16,000元，於是我叫他直接開價14,000元。

他跟業主討價還價後，業主說不可能，我直接叫他如果有足夠現金的話，跟業主說可以立即付一年租金。其實這是很多小型業主的痛點，每個月要催租是一件非常麻煩的事，催人交租又好像會傷了與租客之間的關係。因此，業主會特別願意給一次過預付一年租金的租客，再大一點折讓空間，理論上可以再平5%左右。

一個月後，經理跟我說業主決定減他15%的租金，即新租金是15,300元，前提是他要預付一年租。他當然欣然接受，自己也免卻要搬走的麻煩，散下的錢花掉也自在。

雖然說股票市場大漲，但實體經濟已經元氣大傷，不論店舖、工商廈、住宅等，都面對租金下行的大壓力。雖然某一些店舖能在逆市擴張，但也只是少數，大部份實體生意連出糧都有問題，自然立即跟業主傾減租，對於大集團式經營的物業巨鯨而言，一面倒地減租，所影響的不但是每月的現金流，而是整個集團的物業價值，這個會計上面要做很大的資產折讓，因此他們最經常企硬絕不減租。

但對私人投資者而言，他們最重視的是現金流，物業買賣從來都是難事，每個月能提供穩定的收入最為重要。所以我說這時勢對租客有利，原因是一旦物業丟空了，業主將不知何時才能再找到新租客，出於丟空成本的恐懼，他們寧願做折讓去吸引長期租客。今年對租客而言，談判上較有優勢，大家傾租時不妨大膽一點。

藍友斑

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