【本報訊】美股昨日休市，亞太區股市則普遍造好，投資者憧憬美國刺激經濟方案及肺炎疫情放緩。南韓KOSPI指數亦升1.4%、澳洲S&P/ASX200指數升0.9%。日經平均指數更突破三萬點大關，收報30084點，是1990年以來首次觸及三萬大關。

新加坡去年GDP跌5.4%

大和證券社長中田誠司更認為日經指數升上30000點大關，象徵日本經濟已站穩陣腳，下一站將挑戰33000點。現時日經指數首兩大權重股為迅銷及軟銀。另有分析指日股能否更上一層樓只能依靠外力，美股未來幾日表現將會是日股的短期催化劑，認為目前升勢是以「未來」主導。今年至今，日股已累升9.6%。

不過，日本內閣公佈去年第四季經濟增長數據初值，以年率計按季增長12.7%，連續增長兩個季度，反映日本正擺脫疫情的衝擊，但上季增長較前一季緩慢，去年第三季經濟在修訂後，增長22.7%。

新加坡及泰國昨亦公佈經濟數據，前者去年GDP跌5.4%，當局預期今年經濟增長維持在4%至6%水平。至於去年第四季，GDP按季跌2.4%，上一季則跌5.8%。新加坡貿易與工業部表示，當地疫情大致受控，料今年經濟緩慢復蘇。有分析指出，若環球疫苗供應穩定，並逐步恢復通關，相信下半年經濟將轉好，惟復蘇力度會較溫和。泰國去年第四季GDP則按年跌4.2%，較第三季的跌6.4%有所放緩；全年GDP則跌6.1%，優於市場預期的跌6.4%。

另外，油價重上60美元一桶，紐約期油報60.617美元，升1.9%；倫敦布蘭特期油報63.27美元，升1.3%。