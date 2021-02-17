最近大市水多，資金雖然仍有追高情況，但明顯比早兩星期減少了，反倒轉向一眾落後兼冷門的細價3、4線股，例如借疫苗供港消息，雲頂香港（678）兩日升近85%、借通脹升溫預期，一眾小型資源股如易大宗（1733）、鐵貨（1029）、鐵鈦（893）都有開車味道。這類股份平常流動性不足，當下水漲船高，市場即使將早一個月大股盈利的10%轉投這些股份，都足以令這類股份行一個開，在大股已經被買到貴一貴，又有大幅盈利在手，投機味濃下，令這些3、4線股由無需求轉為有需求，識得炒的確是好好炒，但如果真係要落場「炒呢啲」，都必定要有策略。

要補捉這類股份，要從成交量和加值橫行區著手，價值橫行區即是該股份要在一定價格範圍作出一段時間的橫行，例如霸王（1338）最近3個月都在0.106至0.127橫行，股價於執筆時升至0.127，雖然未跳出橫行區，但已可以列入考慮之列。此外，要見到成交量在最近2日上升，最安全是在200萬以上，所以上述的1338都是比較危險，類似形態計，易大宗（1733）、廈門港（3378）等相對較好。

而世界當然沒有無風險的免費午餐，一來這類股份要買齊貨自然十分困難，以678為例，未開車前，買到二十萬港元街貨已是十分幸運，所以注碼很難買得大，自然要把資金分散，邊上即使見到值博股份都沒法大注，同樣要管理多隻股份亦不易。二來，由無流動性轉為有流動性，固然是好事，但相反，由有變無，比輸價更痛苦，早幾年的殼股股災是可以想走都走不了，所以買這類股份最忌死坐到流動性減弱，所以更無謂希望捉頂，食到糊比贏盡更重要。三來，必須要有跟足止蝕的心，基本上水能覆舟亦能載舟，冇人估到大水何時退去，如果抱着投機玩玩心態還好，若然要死抱，還是少掂為妙。

灝昇

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