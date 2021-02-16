內地連鎖茶飲店「奈雪的茶」日前向聯交所提交上市申請，聯席保薦人為摩根大通、招銀國際和華泰國際。初步招股文件顯示，奈雪近年積極擴張版圖，分店數目增加9.6倍，收益持續上升，惟去年虧損繼續擴大。

奈雪創辦人稱6年前受中國茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發，在深圳開設了第一間茶飲店，2017年增至44間，到去年9月底更倍升至422間，當中420間遍布大陸61個城市，另外在香港和日本各有一間。奈雪在內地有一子品牌「台蓋」，在國內八個城市擁有63間茶飲店，主要提供奶茶及檸檬茶飲料。

奈雪計劃今明兩年在一線城市和新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店。奈雪預期2023年開設的茶飲店數目，將與明年開設的數目相若，不過具體取決於市場狀況。

截至去年九月底止的9個月，奈雪每間茶飲店的日均銷售額為20,100元人民幣，按年跌30.5%；期內每張訂單價值43.3元人民幣，按年微跌不足一個百分點。

配送服務費倍升

奈雪同期虧損擴大，錄得2751.3萬元人民幣虧損，按年急升6.1倍。其中奈雪支付予第三方配送服務提供商的配送服務費，按年升近兩倍至1.2億元人民幣。

期內奈雪同店利潤達1.2億元人民幣，按年跌56.4%，同店利潤率為12.6%，按年跌9.2個百分點，主要由於去年初中國各地因應疫情頒強制停業及限制營業令，其中武漢的19間奈雪茶飲店由去年1月底暫停營業至4月初，其他地區的茶飲店大部分僅提供外賣或自取，加上營業時間縮短和客流減少，大幅降低茶飲店的銷售額。

不過，至去年4月下旬，國內所有奈雪茶飲店恢復營業，銷售額及客流量於去年7月底基本回復至正常水平，尤其位於一線城市的茶飲店業績強勁反彈。截至去年九月底止的第三季數據，同店利潤率已恢復至18.1%。

值得留意的是，截至去年九月底止的9個月，奈雪錄得19.86億元人民幣收益，而當中超過7成來自線上下單的應用程式或平台。其中8.16億或41.1%來自微信、支付寶及奈雪的茶應用程式，5.8億或29.2%來自第三方線上點單平台，剩餘的5.9億或29.6%來自實體店。

曾有6輪融資

奈雪在初步招股文件指出，其在中國現製茶飲店市場面臨激烈競爭，而且奈雪的產品並非專有產品，公司無法阻止競爭對手複製他們的配方等。

奈雪在上市前曾進行6輪融資，引入深圳市政府成立的深圳市創新投資集團、私募股權基金太盟投資集團、弘暉資本等投資者，先後籌得5.92億元人民幣和1.05億美元。

奈雪所得資金將用於未來三年擴張茶飲店網絡並提高市場滲透率；進一步開展整體運營的數字化，通過增強技術能力提升運營效率；提升供應鏈能力，支持規模擴張；以及用作營運資金及作一般企業用途。

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