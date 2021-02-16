【本報訊】牛年開局日牛氣衝天，港股急抽573點，紅盤高收30746點，屬過去12年來農曆年假後表現最佳的首個交易日，不但三桶油等舊經濟股意外地彈起，連弱過藥煲的滙控（005）也升7.6%。

豐盛資產管理董事黃國英認為，全球股市陷於狂熱，「有外資來炒港股唔奇」，且香港舊經濟股估值低迷，最受惠經濟復蘇的炒作主題。以立投資董事總經理林少陽形容，港股猶如一架駛至最高速的火車，難以煞停，「冇必要扮聰明估頂」。

未有北水 成交仍達2,198億

恒指昨日最多升619點，至30793點，收市時升幅僅輕微縮窄，仍達1.9%或573點，以點數計幾乎追平2009年牛年首個交易日的575點，升幅則是2010年來最佳；成交額更有驚喜，即使沒有北水參與，也多達2,198億元，逼得空軍撤退，大市沽空比率按日減4.34個百分點至11.88%。

舊經濟股昨日集體報復性反彈，其中油股升勢最勁。事緣美國主要產油地德州，因嚴寒天氣導致多間油公司停止營運，刺激石油期貨造好，其中紐約期油曾衝破60美元關口，中石油（857）借勢上揚13.2%至2.75元，是藍籌股升幅之冠；中海油 （883）及中石化（386）則排第三及第四，升幅分別為9.5%及8.1%。

多個主要經濟體的疫苗接種有序進行，香港的限聚令明日起放寬，投資者憧憬經濟活動重啟，追捧本地地產股及銀行股等，擁海港城物業的九置（1997），昨日升逾一成至48.35元，恒隆地產（101）、新世界（017）和長實（1113）的升幅介乎4至5%水平，恒生（011）上揚3.9%至151.9元。

不過，包括股王騰訊（700）等三隻藍籌昨逆市下挫。騰訊新年前爆出公司高層遭當局拘查，另有傳媒報道指出，騰訊的通訊軟件微信在新年間推出一款遊戲，讓用戶畫出指定圖形便領取紅包，其中一個項目叫「一手遮天」，有用戶發現畫出「習」的簡體字便能通關，且不久後微信將有關項目下架，或拖累騰訊成表現最差藍籌股，跌1.6%至745元。鼠年藍籌股王美團（3690）昨日挫1.3%，藥明生物（2269）回吐0.3%。

林少陽認為，政治事件對騰訊股價短期有負面影響，但相關事件不算嚴重，股價趁機獲利回吐的機會更大，而且騰訊仍有很多利好因素未反映，且剛上市的快手（1024）升勢未盡，故長遠仍看好。

史美倫：2020年是豐收年

黃國英則指出，投資者昨日炒作主題有變，看好經濟復蘇，地產股和本地品牌股份重現活力，「照計啱開始（反彈）冇理由即刻打殘」，而且好友目前控制大局，認為就算恒指回吐400點，只要不跌穿3萬關，仍以看好為主。選股方面，黃指基金持有招行（3968）和油股西方石油（美股：OXY）等。然而，黃提醒，若恒指以每日升約600點的速度，快速見32000關，也可能觸發獲利盤湧現，不利後市。

港交所（388）昨日舉行網上新春開市儀式，主席史美倫總結2020年是豐收年，IPO市場創十年新高，港交所來年會推出多項新產品、改善微結構及加速科技創新，提高國際金額中心的競爭力。代理行政總裁戴志堅則預期，今年新股集資市場仍非常暢旺，並會透過主要及二次上市形式，引入更多新經濟及生科企業，大市方面，1月份成交數據創紀錄，日均成交達2,400億元，港股通亦錄單日千億成交。