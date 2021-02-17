蘋果財經直播節目《午市急CALL》周二有證監會持牌人士古天后、蘋果轉欄作家唐牛及講股畀推介！牛市首CALL，唐牛即中！昨日推介鐵貨（1029），目標0.22元，止蝕0.165元，節目未完已經起飛，好快就已經升到0.18元，結果愈升愈有，昨收報0.197元。

以為升勢告一段落？鐵貨今日再爆上，高位見0.22元，截至11時45分，報0.212元，暫升7％。當0.18元追入，高位計，輕鬆食足兩成升幅。

唐牛簡單回覆本報贈大家三個字「隨便食」。問到今隻股份不宜SH？唐牛笑指「貨如輪轉更好」，再補充一句「鍾意咪食半留半炒上落」。牛年首戰即賺，連某大券商討論區都有粉絲多謝唐牛添！睇嚟大家都賺到利是錢喇。

提一提，上期古天后推介過的泡泡瑪特（9992）都升咗一浸，當時目標價是95元，周二一度到價，仲上過98元，不過之後有回吐，大家有印象應該記得節目中唐牛話，無貨就衝，尋日90蚊邊幾乎任買，如果有跟，今日有搵到餐茶錢啦。

本周二午市急CALL推介

古天后 明源雲（909）目標破頂 止蝕$50

唐牛 鐵貨（1029） 目標$0.22 止蝕$0.165

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