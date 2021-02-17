長實地產(1113)日前以「驚天價」，每方呎高達13.6萬元，創下亞洲分層豪宅呎價紀錄賣出旗下中半山波老道21 BORRETT ROAD特色戶後，一直未有在啟德「麵粉供應」重鎮取得地皮的長實，終於在啟德區「零的突破」，以102.8億元奪得啟德跑道區上最後一幅住宅地皮，每方呎地價15,861元，接近市場估值上限。

政府於鼠年最後一幅招標住宅官地啟德4E區2號地皮，地政總署剛公佈，地皮由長實旗下子公司世祥投資有限公司以102.8億元奪得，以最高可建樓面62.5萬方呎計，每呎樓面地價15,861元。

地段地盤面積11.8萬方呎，最高可建樓面面積約64.8萬方呎，其中住宅樓面面積約62.5萬方呎。市場早前對地段估值約為84至106億元，每呎樓面地價約為1.3萬元至1.64萬元，中標價接近市場上限。

長實近年鮮見巨額奪得官地，對上一幅過百億的地皮，要追溯至2011年6月，長實斥116.5億元奪得中半山波老道地皮，當時每方呎樓面地價2.67萬元。事隔十年，是次再度百億奪地，並首度在啟德地皮上插旗。

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