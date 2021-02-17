恒指一口氣衝上31,000點，如入無人之境，屈指一算，北水上星期二暫停後，4個半交易日（年三十半日市）累積升幅達1,765點或6%。明日A股復市，北水回歸，究竟係沽壓湧現抑或更上一層樓，好快就知結果。最好的劇本係好似今日咁，低開後一級級上番嚟，都係嗰句，hope for the best and prepare for the worst！

新股諾輝（6606）今日上市，令市場驚訝的是分配結果，公開發售超購逾4,000倍，一手中籤率僅2%，認購200萬股始穩獲一手，涉及資金達5,000萬元，名副其實賺埋都唔夠畀息。細飛難中大飛蝕息，新股遊戲越來越難玩，相信要趕走一批人，情況始能改善。

周二在午市急Call節目推介鐵貨（1029），三扒兩撥升抵目標價，證明市場購買力超強。另一隻在fb提及的嘉泓物流（2130），亦成功企穩高位。京東集團（9618）分拆京東物流再進一步，嘉泓的影子概念，預期會翻叮再翻叮。集團早前預喜，全年經調整純利增長不少於1.5倍，京東物流估值超過3,000億元，嘉泓市值只得18億元，資金瘋搶下其實好好炒。破頂不估頂，下面望住均價約7元操作便可。

唐牛

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