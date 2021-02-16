武漢肺炎疫情遇上香港爆發移民潮，雖然仍有人不惜一切要逃離香港，但更多的人因疫情而延誤了離港計劃。由於世界各國實施不同程度的防疫措施，航空和航運都受到嚴重影響，而自去年第四季，海運行業已陷入嚴重的貨櫃短缺問題，貨櫃價格被搶貴10倍，情況延至今年農曆年假仍未見緩和，有國際搬運公司坦言這是25年來從來未見的情況，英國更因再次封城導致問題最為嚴重。

國際搬運公司SwiftRelo負責人Piya Narang表示，由於疫情關係，來港貨櫃數量嚴重不足，導致不少移民搬屋的寄運行李需暫時寄存在搬運公司，上船日期未定，而且有需要向客人收取額外的存倉費用。

Piya指情況是公司25年來首次遇到，他們已因應情況免收客人首一個月的存倉費，現時寄望一至兩個月內能成功上船，避免寄貨延誤太多。

由於英國出現變種病毒，再次推出封城措施，Piya強調貨櫃短缺情況，以英國最為嚴重，再加上英國放寛BNO簽證予港人，移民需求大增下，累積的貨運寄件亦不斷增加。Piya坦言不確定貨櫃短缺的情況將維持多久，目前只能積極爭取貨櫃空間，讓客人的寄件盡快上船，同時亦增加租用額外倉庫存放客人行李。

有準備3月尾移英的一家五口，原本2月初所有行李已可上船，預計兩至三個月後運到英國，但搬運公司指因貨櫃短缺，延至農曆年假後都未有上船日期，K媽（化名）就表示，「近一兩個月，網上的移民群組都見到很多人叫救命，話行李上不到船，而且被追加幾千元存倉費，我都非常緊張地追問搬運公司，但他們都答實不到上船日期。」她們一家作了最壞打算，就是人照舊3月尾先到英國，但行李有心理準備要等到4月甚至更久才到埗，「衫可能要洗勤一些，小朋友玩具又要玩少一點。」

物流平台Spaceship創辦人林煥枝指，疫情下空運機位同樣緊拙，因此很大部份貨物都轉為去船運，加上去年第四季全球出入口定單有明顯反彈，導致一下子塞爆了全球貨運業，而船公司的貨櫃調動上明顯應接不暇，「以我所知船運搬屋的收費，升幅差不多一倍，拉近了跟空運的差距。」

有不願透露名字的船公司員工向本報透露，以往一隻船運貨櫃價格在1,000至2,000元左右，但自去年尾，一個40呎貨櫃價格可搶貴至1萬至2萬元，大部份都是大品牌的電器、傢俬等由中國送往歐美，「往常農曆年是淡季，但今年過年接單接不停，深圳仍有大量貨等着送去歐美。」

他坦言不清楚貨櫃短缺的真正原因，但估計因各國疫情嚴重程度不一，船公司有輪流停業的情況發生，才導致近月貨櫃出現供不應求。他認為當各大品牌廠商都在搶櫃，移民搬屋公司未必夠實力買位，大概延誤仍要維持一段時間。

業界預計在2021年，全球的貨櫃短缺量至少尚欠50萬個，由於去年疫情導致全球定單需求大跌，不少空置的貨櫃積存在北美地區。可是，第四季令人意外的出入口量大反彈，令船公司的調動未能配合突然大增的需求。世界最大航運Maersk CEO Soren Sioux曾接受訪問否認操控市場貨櫃供應，他解釋純粹因疫情使需求急跌又急增，才導致價格波動。Maersk去年第四季收入錄得破記錄85%增長，預料2021年首季將錄得更大增長。

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