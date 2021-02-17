華人置業（127）公佈，「大劉」劉鑾雄妻子、今年41歲的陳凱韻（甘比），接替其胞姊陳詩韻出任公司行政總裁，陳詩韻同時辭任執董一職，董事局剩下甘比、其妹陳諾韻及老臣子林光蔚為執董，非執行董事包括劉鳴煒及劉鑾雄妹妹劉玉慧。

華置表示，董事會已同意委任執行董事陳凱韻為行政總裁、授權代表及本公司之投資委員會主席及成員，於即日起生效。至於陳詩韻因希望能投放更多時間於個人事務上，已向董事會呈辭辭任其職務，已確認與董事會無任何意見分歧。

本報查問辭任原因等詳情，發言人回覆指「自行參閱公司通告」。

據服務協議，陳凱韻有權收取每年10萬元酬金，每年作檢討，參照集團職務與責任及當時市況釐定，亦可享有由集團批准之酌情花紅及其他福利。陳凱韻與三名子女劉仲學、劉秀樺及劉秀兒持有華置14.3億股股份，持有約74.99%股權。

出身自一名娛樂版記者，曾居住大圍舊公屋顯徑邨的甘比，早年因緣際會下認識本地富商、華人置業前主席劉鑾雄，搖身一變成為本港富婆最佳代表者。受大劉寵愛的甘比，去年有指其身家已達到700億元，成為香港第二大女富豪，僅次於福布斯香港女富豪榜首位、身家達950億元的新地（016）郭老太郭鄺肖卿。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！