新冠肺炎疫情引發各行業大洗牌，日本快速時裝品牌UNIQLO母企迅銷於周二（16日）收市後，市值達10.88萬億日圓（約1,030億美元），首度超越ZARA母公司Inditex，一躍成為全球最大服裝零售商。

Inditex於周二收市時市值約817億歐元（約990億美元），其股價受疫情影響，按年下跌15%以上；反之迅銷股價連續七個交易日上漲，首次突破10萬日圓，過去一年累計已升逾1倍。據《日經新聞》報道，迅銷董事長兼首席執行官柳井正於年初對員工表示，集團已經達服裝領域排名第一的位置。

UNIQLO近年將業務重心放在亞洲，特別是疫情下快速復甦的內地市場，截至去年11月，集團於全球共開設2,298間UNIQLO門店，六成位於日本以外的亞洲地區，其中中國門店數達815間，為僅次日本的第二大市場。與此同時，ZARA約七成門店位於歐美地區，均受疫情嚴重打擊。

據迅銷截至去年8月底的全年業績，大中華區毛利率達14.4%，已超越日本的13%，又稱日本及大中華地區回復步伐超越預期，整體業績表現亦高過預期，並預料2021年財年綜合收益將增長9.5%至22,000億日圓，經營溢利升64%至2,450億日圓，使盈利回到錄得史上最佳業績的2019年財政年度水準。

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