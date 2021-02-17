內地民辦高等教育商賀陽教育上周遞交上市申請，擬於主板上市。路透IFR引述消息人士指，賀陽教育目標集資約2億美元（約15.6億港元）；保薦人為招銀國際及方正証券。

初步上市文件顯示，賀陽目前營運河北科技學院及保定理工學院兩所民辦學院，以及兩所高中包括賀陽衡水中學及曹妃甸中恒高中，於2020/21學年全日制就讀總人數43592人。賀陽指，正在興建或計劃興建的三所新高中及河北科技學院新校區，預計將於2025年竣工。

截至去年8月底止年度，賀陽收入5.71億元（人民幣，下同），按年增長18.74%，持續經營業務利潤按年升11.51%至2.56億元。

賀陽集資所得擬用於興建計劃下的新學院校區及新高中；償還全部或部分借款本金額及利息； 收購及投資其他學校等。

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