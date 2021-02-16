【本報訊】疫情令全球航空業停擺，運輸需求轉至船運。去年第四季貨櫃嚴重短缺，貨櫃價格被搶貴10倍，情況延至今年農曆年假仍未緩和。有國際搬運公司形容是25年來首見，亦有移英家庭大失預算。

K媽（化名）一家五口計劃3月尾移英，行李本應2月初可上船，預計兩至三個月後運到英國，但搬運公司指貨櫃短缺，至今都未有上船日期。

「近一兩個月，網上的移民群組都見到很多人叫救命，話行李上不到船，而且被追加幾千元存倉費，我都非常緊張追問搬運公司，但他們都答實不到上船日期。」K媽作了最壞打算，就是人照舊3月尾先到英國，但行李有心理準備要等到4月甚至更久才到埗，「衫可能要洗勤一些，小朋友玩具又要玩少一點。」

搬運公司：情況25年首見

國際搬運公司SwiftRelo負責人Piya Narang表示，情況是公司25年來首見。由於疫情關係，來港貨櫃數量嚴重不足，英國因封城短缺情況更嚴重，移民搬屋的寄運行李需暫時寄存在搬運公司，他們已因應情況免收客人首一個月的存倉費。

物流平台Spaceship創辦人林煥枝再指，去年第四季全球出入口定單有明顯反彈，導致一下子塞爆全球貨運業，「以我所知船運搬屋的收費，升幅差不多一倍，拉近了跟空運的差距。」據知去年疫情致不少貨櫃積存在北美地區，船公司未能作即時調動。

有船公司員工向本報透露，以往一隻船運貨櫃價格約一千至二千元，但自去年尾，一個40呎貨櫃價格可搶貴至一萬至二萬元。業界預計在2021年，全球的貨櫃短缺量至少尚欠50萬個。他估計各國疫情嚴重程度不一，船公司有輪流停業的情況發生。當各大品牌廠商都在搶櫃，移民搬屋公司未必夠實力買位，大概延誤仍要維持一段時間。