比特幣直逼50,000美元，以太幣亦離2,000美元不遠。全民皆幣，無比亢奮，財經節目嘉賓以技術分析幣價走勢，報章專家學者以鬱金香警示世人。

眾說紛紜，說基本因素，說實物支撐，說非理性泡沫，其實都是離題。

回到1848年，以《論自由》聞名的思想家米爾（John Stuart Mill）在其經濟學教科書中這樣寫：「在經濟裏面，除了其省時慳力的特性，再沒有一樣比貨幣更瑣碎的東西。它是一部讓事情做得更快、更有效率的機器，沒有它，事情就沒有那樣快、那樣有效率了：一如其他機器，當它失靈的時候，就會顯出其獨特影響。」

貨幣只是銀包裏一張紙、螢光幕上一個數字，本身沒有價值也沒有其他用途。我們肯勞心勞力去追逐貨幣，皆因貨幣是一個媒介，可以換來有用的東西。買賣更快，交易更有效率，就是貨幣的主要效能。

歷史上貨幣「失靈」的例子多的是：超級通漲之所以有破壞力，正是貨幣作為媒介的功能大為削弱，經濟活動為之窒礙。相反，所謂強勢貨幣，指的就是媒介被廣為採用，從基本的購買貨品服務，擴展至各種以之為本的衍生工具金融產品，讓更多種類的市場交易變得更快、更有效率。

理解加密貨幣，應從貨幣角度出發。幣價急升，皆因以比特幣、以太幣為主的加密貨幣，已由小眾玩意，漸變成普遍持有的資產。須知道貨幣就如社交網絡，小圈子之間換來換去難成氣候，參與人數愈多，貨幣吸引力愈大，令更多人投入其中。除了機構投資者加入戰團，零售渠道愈多愈易用，一般投資者的入市門檻大為降低，都是將加密貨幣推向critical mass的因素。

米爾在《論自由》中提到freedom to unite, for any purpose not involving harm to others，是為人三種自由之一。加密貨幣投資者可有聯合起來，使用去中心貨幣的自由？表面上，政府會以非法交易、投資者無知受騙等理由去打壓其發展；實際上，政府是在守護其操控貨幣左右經濟的重要權力。

加密貨幣價格反映的，是自由聯合暫時是勝利一方。

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授 曾國平

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