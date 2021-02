比特幣直逼50,000美元,以太幣亦離2,000美元不遠。全民皆幣,無比亢奮,財經節目嘉賓以技術分析幣價走勢,報章專家學者以鬱金香警示世人。

眾說紛紜,說基本因素,說實物支撐,說非理性泡沫,其實都是離題。

回到1848年,以《論自由》聞名的思想家米爾(John Stuart Mill)在其經濟學教科書中這樣寫:「在經濟裏面,除了其省時慳力的特性,再沒有一樣比貨幣更瑣碎的東西。它是一部讓事情做得更快、更有效率的機器,沒有它,事情就沒有那樣快、那樣有效率了:一如其他機器,當它失靈的時候,就會顯出其獨特影響。」

貨幣只是銀包裏一張紙、螢光幕上一個數字,本身沒有價值也沒有其他用途。我們肯勞心勞力去追逐貨幣,皆因貨幣是一個媒介,可以換來有用的東西。買賣更快,交易更有效率,就是貨幣的主要效能。

歷史上貨幣「失靈」的例子多的是:超級通漲之所以有破壞力,正是貨幣作為媒介的功能大為削弱,經濟活動為之窒礙。相反,所謂強勢貨幣,指的就是媒介被廣為採用,從基本的購買貨品服務,擴展至各種以之為本的衍生工具金融產品,讓更多種類的市場交易變得更快、更有效率。

理解加密貨幣,應從貨幣角度出發。幣價急升,皆因以比特幣、以太幣為主的加密貨幣,已由小眾玩意,漸變成普遍持有的資產。須知道貨幣就如社交網絡,小圈子之間換來換去難成氣候,參與人數愈多,貨幣吸引力愈大,令更多人投入其中。除了機構投資者加入戰團,零售渠道愈多愈易用,一般投資者的入市門檻大為降低,都是將加密貨幣推向critical mass的因素。

米爾在《論自由》中提到freedom to unite, for any purpose not involving harm to others,是為人三種自由之一。加密貨幣投資者可有聯合起來,使用去中心貨幣的自由?表面上,政府會以非法交易、投資者無知受騙等理由去打壓其發展;實際上,政府是在守護其操控貨幣左右經濟的重要權力。

加密貨幣價格反映的,是自由聯合暫時是勝利一方。

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授 曾國平

