恒指升穿三萬一，明日北水重臨，相信會是焦點所在。

坊間一般列出十大北水流入股份，因此上榜的往往是騰訊（700）、美團（3690）等，今次統計北水數據，是參考港股通之下，透過中國証券登記結算公司 (中央結算系統參與者編號: A00003及A00004)的合計持股量，時間今年開始計算，截至北水於春節前的數據。

北水能買賣的港股數目，約650隻，而今年迄今，增持百比份最多的十分一（65隻），就是兩個附表上的名單。準備了兩個表，列出今年至今，北水最愛的港股，不是用金額計，而是用百分比計。

排第一是中電信（728），年初北水持股佔總股本約4.9%，最新增持至24.8%，增加近20個百分點，是所有港股之中，增持百分比最多的一隻，原因估計是美國早前制裁下，北水趁平掃貨。同一個情況亦出現在中車（1766）及中海油（883）身上。

另一類增持比重較多股份，就是AH股折讓較大的股票，例如中海油田(2883)、晨鳴(1812)等等。

而第三類大媽增持比重較多股份，則是行業龍頭、較稀有、A股市場難覓的股份，例如騰訊、海爾智家(6690)及思摩爾(6969)等等。

明日北水重臨會寵幸那類股份，大家自行判斷。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！