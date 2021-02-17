●披露權益顯示，南豐集團上周四（11日）在場內以每股平均價0.6547元，出售泰昇集團（687）約56.2萬股，涉資36.8萬元，持股量由原來的7%，微跌至6.98%。

泰昇集團前稱香港國際建投，大股東海航集團於2019年把其持股悉售予私募基金黑石（Blackstone）後，黑石以以每股平均價3元，向南豐轉售國際建投約2.86億股，涉資8.58億元，持股8.5%。以泰昇今日收市價0.65元計，較南豐買入價跌近80%，現貨賬面勁蝕5.5億元。不過，自黑石收購後，泰昇短短一年已累計派息每股2.95元，因此南豐實際是蝕價賺息。

●康希諾生物（6185）收市前發盈警，預料截至去年底止，全年虧損擴大，虧損介乎4億至4.3億元（人民幣，下同），按年高出155.1%至174.3%。集團解釋，虧損擴大是由於研發支出大增，特別是新型冠狀病毒疫苗的研發。去年研發成本為4.4億至4.7億元，按年大增1.9倍至2.1倍。

康希諾生物收報434.2元，升33.6元或8.4%。

其他

●大家樂（341）自2017年起舉辦「區區開年飯」，今年2月17至27日期間，將2,000多個「豐盛有營」二人盆菜，透過20個社福機構分發到社區、院舍及居家的長者、低收入家庭、殘障人士及受疫情影響的市民手中。大家樂集團首席執行官羅德承表示，疫情對社會各界帶來很多挑戰，公司利用餐飲專長及資源，令有需要人士得到及時的幫助，例如去年3月推出了區區「家」油社區支援計劃，提供同形式的短期食物援助，紓緩基層人士的經濟負擔。未來更會將這個項目循可持續方向發展，連結大家樂同更多社福機構夥伴，締造長遠合作。

●聯交所譴責滿地科技（1400）六名董事違反上市規則，包括前主席林清雄、前執董邱志強、鄧慶輝、陳瑞華、馬崇啟及俞毓斌，並稱由於林清雄及邱志強蓄意不履行上市規則所載的責任及盡力承 諾，二人若仍留任該公司董事會，將有損投資者的利益。

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