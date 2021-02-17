市區地皮匱乏，不少發展商積極收購相關物業重建。內房萬科（香港）近年密密併購深水埗海壇街一列舊樓，最新斥3,638萬元購入同地段一地舖。

據土地註冊處資料，深水埗海壇街272號地舖，面積約1,000方呎，新近以3,638萬元成交，呎價約36,380元。登記買家為逸發投資有限公司，按公司註冊處文件，公司董事包括鄭建豪，料為萬科關連人士。原業主於1979年以61萬元買入上述舖位，賬面勁賺3,577萬元，舖位42年間升值逾58倍。

翻查資料，萬科早年開始收購海壇街244至276號一列舊樓，並於去年底以約5.76億元統一上述244至256號3幢舊樓業權。連同最新收購地舖，料集團相關收購項目幾近完成。

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